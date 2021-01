Non è certo la prima partita di spessore che Weston McKennie disputa con la maglia della Juve in questa prima parte di stagione, ma nella vittoria odierna contro il Bologna l'importanza del centrocampista statunitense si è fatta sentire ancora di più. L'esultanza alla Harry Potter sfoggiata dopo il gol del 2-0, poi, ha definitivamente conquistato i cuori dei tifosi bianconeri, che su Twitter e Instagram lo ergono ora a nuovo idolo, giocatore scaccia-crisi - insieme ad Arthur, anche lui apprezzatissimo - per Andrea Pirlo, in grado di relegare il poco amato Rabiot in panchina. Ecco una rassegna dei migliori "meme" dedicati al classe '98.