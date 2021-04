La punizione di Gaston Brugman che ha portato il Parma in vantaggio all'Allianz Stadium (risultato poi pareggiato dalla Juventus col gran bel gol di Alex Sandro sul finire di primo tempo) ha visto ancora una volta un Cristiano Ronaldo non proprio irreprensibile quando si tratta di andare in barriera. Se col Porto, in occasione della punizione ai supplementari di Oliveira che buttò fuori la Juve dalla Champions League, CR7 aveva allargato la gamba facendosi passare il pallone sotto, in questo caso invece Ronaldo ha la colpa di non saltare, nonostante il coccodrillo Cuadrado e l'ordine imperioso di Buffon di saltare.

I tifosi juventini si sono precipitati a esprimere su Twitter il disappunto per questo atteggiamento di Ronaldo in barriera: