1









Non sarà stata la Juve più spettacolare della stagione, e pazienza se chi sperava nel "calcio liquido" di Pirlo è rimasto deluso, ma eliminare l'Inter da una competizione è sempre una goduria per i tifosi bianconeri, che in queste ore festeggiano su Twitter e Instagram, sfottendo i rivali di sempre. I ragazzi di Pirlo approdano alla finale di Coppa Italia a seguito del doppio confronto con i nerazzurri, che ora - sottolinea qualcuno - non hanno più impegni durante la settimana, essendo fuori anche dalla Champions League. Un rischio in più per il prosieguo del campionato, ma vuoi mettere la soddisfazione?