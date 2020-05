3









Stanno facendo discutere le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter a La Gazzetta dello Sport: "C'è una leggerissima differenza - ha dichiarato commentando il 'like di Agnelli al tifoso che diceva che la Juve non è l'Inter -. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo. Triplete Juve? Avranno altre occasioni. Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno".​ Ma non finisce qui perché l'ex patron nerazzurro ha parlato anche di Dybala dicendo che in caso di addio di Lautaro vorrebbe vedere in nerazzurro Messi oppure l'attaccante bianconero.



TIFOSI JUVE - Parole che certamente non hanno fatto piacere ai tifosi bianconeri che in un colpo solo sono stati attaccati sia sull'infinita polemica di calciopoli che sulla stella bianconera più amata dopo CR7: quel Paulo Dybala che è visto come il futuro del club bianconero e che mai e poi mai vorrebbero vedere lontano da Torino, men che meno dagli "odiati" cugini. Così, Juve-Inter è ripartita sui social con tanti tifosi bianconeri che hanno ribattuto alle parole di Moratti.



