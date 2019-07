"È questo il tuo destino Paulo, essere il numero 10 della Juventus, seguire le orme di Alessandro Del Piero, indossare in futuro la fascia da capitano e diventare una leggenda come lui, è già scritto Paulo, non puoi lasciarci così.Cos'è la Juventus senza la sua Joya?", così l'account Instagram @_storiadiungrandeamore_ ha lasciato un messaggio d'amore social aallo scatto. Apprezzamento per le bellissime parole da parte dei tifosi bianconeri oppure vero e proprio indizio di mercato per il futuro della Joya?