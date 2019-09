Your browser does not support iframes.

I troppi infortuni, un gioco non proprio spumeggiante (per usare un eufemismo), l'Inter che già rischia di scappare in vetta: non è un bel sabato per i tifosi della Juve, che dopo lo 0-0 ottenuto contro la Fiorentina si riversano sui social network per esternare il proprio malumore. Nei confronti di alcuni giocatori (Bernardeschi e Matuidi su tutti, l'opaco Ronaldo è ancora intoccabile), sì, ma anche di Maurizio Sarri, tanto che qualcuno suggerisce scherzosamente di richiamare in panchina il vice Martusciello, con cui i bianconeri hanno vinto due gare (o addirittura Allegri, per i più drastici…). Sullo sfondo una domanda: come si fa mercoledì contro l'Atletico Madrid?