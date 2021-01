2









La Supercoppa italiana non è certo il trofeo principale che si aspettano di festeggiare i tifosi della Juve, eppure la vittoria di quest'anno, a giudicare dalla mole di post comparsi sui social durante la notte - e di cui vi proponiamo una raccolta -, è stata particolarmente sentita. Innanzitutto perché ottenuta contro un avversario ormai "storico" come il Napoli (in più con un rigore sbagliato dall'anti-juventino per eccellenza Insigne…), poi perché arrivata dopo il tonfo con l'Inter e le conseguenti critiche. C'è dunque di che esultare stamattina, e anche i complimenti ai ragazzi di Pirlo sono più che meritati: in particolare è Juan Cuadrado il più citato dai sostenitori bianconeri