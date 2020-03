Your browser does not support iframes.

E allora valeva la pena, forse, cedere una buona parte dello spettacolo che il calcio sa regalare, giocando a porte chiuse, se il risultato è stata l’ennesima vittoria contro l'Inter. Quell’Inter che ha avvelenato la vigilia instillando anche il dubbio che fosse la Juve a non voler disputare questa partita. Invece all’appuntamento i bianconeri si sono fatti trovare pronti, e sono state ore di euforia, queste, per i tifosi della Vecchia Signora, per quanto di euforia si possa parlare in un periodo come questo. Sui social gli sfottò contro i nerazzurri si sono moltiplicati alla velocità della luce: ecco i post più divertenti…