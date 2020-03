Your browser does not support iframes.

Il durissimo attacco nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Del Pino pubblicato ieri sera in una Instagram story da Steven Zhang ha mandato letteralmente in tilt i social network nelle ultime ore. Se da una parte i tifosi dell'Inter solidarizzano con il loro dirigente, apprezzando la sua schiettezza, quelli della Juve, chiamati indirettamente in causa, rispondono attaccandolo a suon di meme: "Il pagliaccio sarai tu!", è l’insulto più ricorrente. In molti poi accostano la presa di posizione di Zhang a quella di qualche settimana fa da parte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, altro recente paladino degli anti-Juve…