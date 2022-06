E' bastato il solo nominarlo per scatenare i tifosi della Juventus. Domenico Berardi in bianconero? No. Colpo bocciato. I tifosi, infatti, si sono schierati completamente contro l'acquisto dell'esterno del Sassuolo. Pesano l'età - 28 anni - ma soprattutto i rifiuti passati, quell'amore spesso confessato per l'Inter e la scarsa personalità. Insomma, tutto contro. Perché Berardi non piace proprio e non convince, soprattutto dopo che per settimane si è parlato di Angel Di Maria, soprattutto dopo l'addio di Dybala e la cessione di Kulusevski. E i fan bianconeri si sono fatti sentire: 'Ma stiamo scherzando? Da Dybala e Di Maria a lui, meglio Soulé'.

