Che domenica per i tifosi della Juve! Prima il pareggio dell'Inter sul campo del Lecce, poi la vittoria dei ragazzi di Sarri contro il Parma: i bianconeri staccano di quattro lunghezze i nerazzurri in classifica e sui social network nelle ultime ore è esplosa la gioia (a suon di "meme") per l’allungo. "Come il panettone, il pandoro e gli abeti… anche l'Inter sparisce dopo Natale" commenta qualcuno alludendo ai due pareggi consecutivi della formazione di Antonio Conte; ed è proprio quest'ultimo, nemmeno a dirlo, il più stuzzicato dai sostenitori juventini. Lo scontro a distanza, insomma, prosegue senza sosta, in attesa del 1 marzo…