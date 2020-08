L'ipotesi di uno scambio fra Paul Pogba e Paulo Dybala , lanciata questa mattina da Tuttosport, sta facendo discutere ovviamente i tifosi dellasui social network. Da parte di tutti è sempre forte il desiderio di riabbracciare l'ex centrocampista, ora al Manchester United, ma non a tutti i costi, stando a quanto emerge scorrendo tra i vari post. Il numero 10 argentino infatti è ancora molto amato, tanto che sono parecchi a non capacitarsi di come continuino a circolare, in generale, voci su una sua possibile partenza, dopo il paventato addio della scorsa estate e le ottime prestazioni fornite in questa stagione…