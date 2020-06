7









Una vera e propria bufera contro Maurizio Sarri. L'allenatore è sempre il primo degli imputati. Capita sempre quando le cose non vanno bene e questo caso non fa eccezione. Sui social è esplosa la rabbia e la delusione dei tifosi della Juventus che hanno visto la seconda finale persa della stagione, dopo quella in Supercoppa contro il Napoli. Tanti commenti che attaccano il tecnico toscano, considerato da molti "inadeguato" a sedere sulla panchina della Juventus. Ai tifosi non è andata giù neanche la frase dello scorso gennaio, quando Sarri disse, sostanzialmente, che se doveva perdere era meglio farlo contro i "suoi" ragazzi del Napoli. Prima e dopo la partita si è guardato bene dal far dichiarazioni del genere ma i tifosi non hanno dimenticato e non hanno dubbi. Questa Juve ancora con zero tituli è tutta colpa sua. E ovviamente rispunta anche chi vorrebbe nuovamente Max Allegri sulla panchina dei bianconeri. Scorri o clicca sulla gallery per i migliori commenti