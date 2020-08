La notte è una di quelle importanti, la sfida una delle più tese. Sarà il momento in cui arriva, sarà la competizione, sarà che potrebbe essere l'ultima gara di questo 2019/2020, sarà che la Champions per la Juve e i suoi tifosi conta più di tutto il resto, ma una cosa è certa: a Torino la tensione c'è. Si respira, è palpabile, anche se tutti stanno cercando di convertirla in quello spirito in grado di guidare la rimonta sul Lione. Dall'1-0 dell'andata per i francesi a un risultato che porti la Juve alla Final Eight di Lisbona.



Da tutto il giorno il clima ben si percepisce, ma in questo pre partita è più chiaro ancora: una cinquantina di tifosi si sono presentati fuori dallo Stadium per caricare la squadra e, al momento del passaggio del pullman del Lione, si sono fatti sentire. Fischi per i francesi, aspettando la Juve e il fischio... d'inizio.