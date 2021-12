Scopri come diventare Junior Black&White Member https://t.co/IHOKJ9MOeA — JuventusFC (@juventusfc) December 7, 2021

La Juventus, come tutte le principali società di calcio europee e non solo ormai, ha il proprio programma di Membership per i tifosi che vogliono far parte in maniera profonda della vita della propria squadra del cuore. Ma come si fa a diventare un Juve Member e quali differenti tessere conviene fare? Tutte le informazioni si trovano naturalmente nei canali di comunicazione ufficiali della Juve, come ribadito oggi dallo stesso club bianconero su Twitter: