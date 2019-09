Your browser does not support iframes.

La Juve vince, ma lo fa ancora soffrendo (specie nel primo tempo), e non riuscendo a chiudere definitivamente la partita nei minuti finali: difetti che continuano a ricordare l'era Allegri, e non a caso l'ex tecnico livornese è molto citato dai tifosi bianconeri, sui social network, nelle ore che seguono la sfida col Brescia. Nel mirino di alcuni è finito soprattuto Adrien Rabiot, ieri all’esordio da titolare: il francese non ha convinto affatto. Insoddisfazione cronica? Scarsa pazienza nell’aspettare il Sarriball? Forse, ma probabilmente contro due "piccole" come Hellas Verona e Brescia, in questa settimana, qualcuno si aspettava di più oltre ai sei punti.