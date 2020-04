A Radio Sportiva, nel programma 'Microfono Aperto', il giornalista di Tuttosport Sergio Baldini ha parlato dell'accoglienza dei tifosi bianconeri ai primi rumors sul possibile arrivo di Milik alla Juventus: "Si sta parlando del possibile approdo di Arek Milik, calciatore in forza al Napoli, alla Juventus. I tifosi bianconeri non hanno accolto bene l'indiscrezione. In tanti ritengono che i giocatore non sia all'altezza della Juventus. Si tratta invece di un giocatore assolutamente valido che potrebbe fare bene anche a Torino".