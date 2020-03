Secondo quanto riporta La Stampa Raffaello Roberto, 'ex amministratore della società di servizi Lefima Srl, che aveva in gestione la rete ufficiale dei club bianconeri, e volto noto nell'ambito della tifoseria juventina, è finito sotto processo con l'accusa di appropriazione indebita.



SPARITI 320 MILA EURO - In quasi quattro anni trascorsi alla guida della società, dal 2013 al 2017, si sarebbe intascato oltre 323 mila euro appartenenti ai supporter bianconeri e stanziati per l'acquisto dei biglietti.