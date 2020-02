Sfoglia la GALLERY per leggere tutte le risposte al tweet di Piccinini

Tra i tanti giornalisti e commentatori che popolano la televisione italiana, in materia calcistica, ovviamente, Sandro Piccinini ha sempre rappresentato un collante tra tutti i tifosi., Piccinini si è sempre messo in evidenzia per una giusta imparzialità, specialmente in cabina di commento. Così, stupiscono e non poco i suoi tweet che hanno animato la domenica pomeriggio, nel post partita della Juventus contro la Fiorentina., non è servito a nulla un Nedved in formato pompiere, perché il vicepresidente della Juventus, per il solo fatto di essersi presentato, ha alimentato ulteriormente le polemiche.Storia nota, ormai, con Piccinini che accusa Nedved, riceve il plauso del collega Pistocchi, degli interisti - e di tanti altri tifosi - ma si attira su di sé anche le ire degli juventini. Così, oggi, con Commisso che continua a gettare benzina su un fuoco che non vuole vedere spento, Piccinini ha riportato su Twitter un articolo a cura diuscito su Il Fatto Quotidiano, in cui il giornalista risponde alla lettera di un lettore. Ziliani non è molto stimato dall'ambiente bianconero, per le sue posizioni spesso contrarie alla Juventus, così si è scatenata nuovamente la polemica, sulla polemica.è intervenuto, insieme a lui tanti altri tifosi della Juventus stufi che da due giorni si parli unicamente di quanto scoppiato nel dopo partita, che non della partita in sé.