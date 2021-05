Un rigore molto dubbio per fallo su Lautaro Martinez, un gol convalidato nonostante una probabile spinta su Chiellini e un'espulsione senz'altro assurda rifilata a Bentancur: questo è il "conto" che i tifosi della Juve presentano al fischietto Calvarese e all'arbitro Var Irrati dopo la vittoria all'ultimo respiro sull'Inter. Le recriminazioni corrono veloci sui social network - qui vi proponiamo una rassegna dei post più divertenti - e a un certo punto si mischiano con lo stupore per le dichiarazioni post-partita del vice allenatore nerazzurro Cristian Stellini, anch'egli non tenero nei confronti della direzione di gara. Verrebbe da dire: da che pulpito…