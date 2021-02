3









Antonio Conte e la Juve si sono amati, in due fasi diverse della vita, e si sono amati tanto. Ora, però, è il passato. Conte non è il presente della Juve e non sarà il futuro, ma resta un passato importante, importantissimo. Da capitano ad allenatore, simbolo di juventinità e successi. Un passato che pesa, anche più degli screzi attuali. Ecco perché mentre i tifosi si scatenano sui social chiedendo la cancellazione della stella di Conte antistante lo Stadium, Andrea Agnelli non si fa nemmeno pungere dal dubbio. La stella è lì e lì rimane. Di cancellarla, picconarla o nasconderla non se parla. Lo riporta Tuttosport.