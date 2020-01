Your browser does not support iframes.

E' ancora scontro, anche a distanza di mesi, anche senza un motivo preciso. Non c'è un post partita, non c'è nemmeno Massimiliano Allegri in studio o in collegamento a Sky, ma c'è Lele Adani, che nel corso di Calciomercato - L'Originale, decide di scagliarsi contro l'ex tecnico della Juventus: "Massimiliano è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: allena di più e parla di meno. Gli chiederei: perché il Barcellona ha preferito Setién che allenava il Betis? Perché l'Arsenal gli ha preferito Arteta, il vice di Guardiola?".



Il motivo? La vecchia diatriba tra i due, riproposta nel parlare di questa Juve, dell'apporto di Sarri e del paragone con il recente passato. E i tifosi juventini non ci stanno, anzi intervengono per difendere Allegri. Così...



