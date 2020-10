La risoluzione a un passo ha gettato il nome di Maurizio Sarri di nuovo in tendenza. L'ex allenatore è a un passo dalla fine della sua avventura alla Juventus e nelle prossime ore, al massimo giorno, dovrebbe firmare la rescissione di un contratto, informalmente chiuso con l'esonero dell'8 agosto scorso. Una data chiave per la società bianconera, che lì ha decisio di chiudere con il passato e ripartire, scegliendo poi Andrea Pirlo. I tifosi della Juve, però, non si sono dimenticati di lui. in tanti lo hanno attaccato, qualcuno lo ha difeso. In mezzo De Laurentiis, che dal nulla ha deciso di tirargli una bella stoccata...



