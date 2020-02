La precauzione non è mai troppa. E' il pensiero dei tifosi della Juventus partiti alla volta di Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, o almeno di alcuni di loro. L'allarme coronavirus ha creato molte preoccupazioni in Italia (soprattutto nel nord dove ha colpito maggiormente) e non solo, tanto che i sindaci dei paesi vicini a Lione non avrebbero voluto i sostenitori bianconeri in Francia e hanno polemizzato duramente. Ma anche i tifosi non hanno voluto farsi cogliere impreparati e così, per seguire la propria squadra, si sono muniti di mascherina: saranno in curva, ma forse cantare sarà un po' più arduo del solito.Ecco cos'hanno raccontato questi due ragazzi di Napoli ai microfoni de ilBianconero.com: