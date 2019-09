Un gesto inaspettato che ha fatto felice i tifosi interisti. Prosegue l'operazione simpatia di Antonio Conte, che nell'ultimo post partita - quello arrivato in seguito alla vittoria di San Siro contro l'Udinese - aveva risposto in maniera brusca alle prime lamentele di Maurizio Sarri. Una prova di interismo che ha già aizzato i supporters nearazzurri, che sperano che le parole dell'allenatore possano destabilizzare l'ambiente della Continassa. Conte ci prova, ci prova in qualsiasi modo. In attesa di affrontarsi in campo, Juve e Inter si punzecchiano a vicenda. Per fortuna, alla fine decreterà ogni cosa solo il campo.