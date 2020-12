Un martedì da horror. Una giornata a suo modo storica, sicuramente negativa, quella vissuta dalla Juventus, che in questo 22 dicembre perde in poche ore 6 punti. Tre da conquistare, tre tolti a una sentenza che ne ha annullata un'altra, precedente, che li aveva assegnati. Dal Napoli alla Fiorentina e al disastroso La Penna, arbitro che ha determinato la partita, vinta dalla viola. Poche ore ma dure, umilianti, che i tifosi hanno vissuto con un'idea chiara. Si sentono accerchiati, all'interno di un complotto anti-Juve, che sembra delinearsi giorno dopo giorno, decisione dopo decisione. La colpa? Degli anti e di chi decide, che avrebbe scelto di non far rivincere la Juventus. Ma non solo... Anche la Juve è sul banco degli imputati, perché a furia non reagire è diventata quasi succube delle decisioni.

