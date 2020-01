Il giorno dopo è ancora più difficile. Pioggia di critiche per Maurizio Sarri a 24h dalla sconfitta contro il Napoli. Prestazione deludente da parte della squadra, affondata dal gol di Zielinski. Ma a far discutere ancora di più sono state alcune dichiarazioni dell'allenatore bianconero, che nel post partita ha detto che se mai avesse dovuto perdere non gli sarebbe dispiaciuto averlo fatto proprio contro la sua ex squadra. Diciamo che gli juventini non l'hanno presa benissimo, e oggi sui social sono in tanti a ricordare i bei tempi con Allegri in panchina. Qualche critica anche per Pavel Nedved, colpevole - sempre secondo i tifosi - di aver mandato via Max per prendere Sarri.



