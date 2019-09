Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia. Ora testa e cuore a mercoledì.#Finoallafine #LiveAhead pic.twitter.com/NfiHLsDpIL — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) September 14, 2019

Non è stato soltanto Federicoa deludere le attese nella scialba partita della Juventus di questo pomeriggio, pareggiata per 0-0 in casa della Fiorentina. Il numero 33 bianconero, però, desta senza dubbio qualche preoccupazione in più rispetto ai compagni. Perché? Dal ritorno degli ottavi di finale della scorsa Champions League, in cui Bernardeschi fu straordinario compagno nella tripletta di Cristiano Ronaldo, sembra essersi perso. Nessun'altra prestazione da ricordare, in generale poche emozioni da segnalare e un gol che manca addirittura dal 12 gennaio.Un digiuno pazzesco, sintomatico di un Bernardeschi senza un ruolo definito e con poche idee, per di più confuse.- E i tifosi, che nelle ultime ore di mercato avrebbero potuto salutarlo alla volta di Barcellona, in uno scambio con Ivan Rakitic, non hanno gradito l'ennesima prestazione insufficiente di Bernardeschi al Franchi, contro la sua ex squadra. I commenti sotto ai suoi post social sono a dir poco roventi e, in alcuni casi, da condannare.Bernardeschi, insomma, più di tanti altri è finito sotto tiro. La cura Maurizio Sarri fin qui non ha sortito il suo effetto sul talento bianconero. Dall'Atletico all'Atletico: ora tocca a lui riprendersi la Juventus.