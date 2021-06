Nell'ultimo test pre Europeo dell'Italia Roberto Mancini, il ct ha deciso di mandare in campo due juventini dal primo minuto: sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che probabilmente rappresenteranno anche la coppia di centrali di difesa tra una settimana contro la Turchia nel debutto all'Europeo. Non sono molto d'accordo però alcuni tifosi, che durante la gara con la Repubblica Ceca stanno continuando a criticare sui social la gara dei difensori bianconeri.



