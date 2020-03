Madrid è ancora legata a Ronaldo, il Bernabeu sogna il suo ritorno. Comparso sugli spalti per il Clasico contro il Barcellona ha riacceso l'amore dei tifosi, che sognano di rivedere CR7 al Real dopo nove straordinarie stagioni. E lui? "Sono sicuro che ha sentito la voglia di tornare a Madrid", ha detto Edu Aguirre, amico di Cristiano e giornalista spagnolo di El Chiringuito. Che ha aggiunto: "E’ incredibile quello che ha avvertito dalla gente, già un’ora prima che arrivasse allo stadio, erano tutti impazziti perché sapevano che sarebbe andato. Per un momento, incredibilmente la partita è passata in secondo piano. E lui ha avvertito l’affetto, Cristiano è madridista. Per questo sono sicuro che ha sentito questa voglia", spaventando la Juve. LA POSIZIONE DELLA JUVE - Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Come scrive il Corriere dello Sport, però, i bianconeri non temono sorprese, forti di un contratto che scadrà nel 2022. Il futuro di CR7 è stato pianificato su un progetto triennale e, per la Juve, così sarà.