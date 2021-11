Negli scorsi giorni la Curva Fiesole ha scatenato il caos tra i tifosi, disertando pubblicamente la sfida contro la Juventus allo Stadium per via della registrazione sul sito bianconero, da effettuare per poter prendere il biglietto. Ma non tutto il tifo viola è dello stesso parere. Filippo Pucci, Presidente del Centro di Coordinamento Viola Club, ha infatti dichiarato: "Partiranno tre pullman e altri van più piccoli. Noi andremo a Torino lo stesso, anche perché se la vendità è online è chiaro che ci debba essere una registrazione sul sito di riferimento, non è neanche la prima volta. Ci saranno anche dei club che vengono dal nord e più o meno saremo 600. Mancheranno solo i gruppi organizzati della Fiesole".