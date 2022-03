Non solo lo striscione contro Dusan Vlahovic, la Curva Fiesole è scatenata. I tifosi della Fiorentina, infatti, prima hanno esposto la coreografia riferimento al Canto 32 dell'Inferno di Dante, quello dedicato ai traditori della Patria - "Omai non vo' che più favelle / Malvagio traditor, ch'a la tua onta / Io porterò di te vere novelle" -, poi hanno mostrato un altro striscione: "Chi si presenta all'alba, chi scappa in nottata. Ultras Juve-Vlahovic: chi si somiglia si piglia = conigli".