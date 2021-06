Serata complicata per Alvaro Morata, che nello 0-0 della sua Spagna contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo - entrambi in campo per tutta la gara - è stato preso di mira dai tifosi sugli spalti del Wanda Metropolitano e sui social. L'attaccante della Juventus ha sbagliato più volte davanti al portiere avversario, prendendo la traversa nel finale a tu per tu con Rui Patricio. Queste occasioni mancate hanno scatenato la rabbia dei tifosi, ma in difesa del giocatore si è schierato il ct della Spagna Luis Enrique.



LA DIFESA DEL CT - "Non mi preoccupano le occasioni sbagliate - ha detto Luis Enrique in conferenza stampa - è stato sempre attivo pressando al massimo i difensori avversari, ha fatto un gran lavoro al quale si aggiungono buone giocate. Non è giusto criticarlo, bisognerebbe alzarsi e applaudirlo. Io l'ho visto bene sia dal punto di vista fisico che morale, ma evidentemente non capisco nulla di calcio...".