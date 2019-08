Your browser does not support iframes.

Per i tifosi della Juventus sarebbe un’opportunità di mercato niente male, considerando che disfarsi degli esuberi per i bianconeri è un imperativo categorico, ma dai sostenitori giallorossi l’approdo di Daniele Rugani alla Roma, di cui si sta parlando molto nelle ultime ore, non è altrettanto apprezzato. Dopo aver fatto la bocca a nomi maggiormente blasonati (come Alderweireld) il difensore toscano appare ora come un ripiego, e per di più viene considerata inaccettabile l’ipotesi di inserire nella trattativa il giovanissimo Alessio Riccardi, numero 10 (e quindi di per sé “sacro”) della Primavera romanista, per il quale sui social è già nato addirittura l’hashtag #savericcardi.