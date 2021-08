Dopo l'annuncio del Barça della separazione dall'argentino che non rinnoverà il contratto scaduto il 30 giugno scorso e la possibile permanenza del terzino a Torino, si sono sprecate le battute degli juventini: "C'è chi perde Leo e chi ha la forza di tenere De Sciglio" scrive qualcuno scherzando, "Is the new Padoin" replica qualcun'altro in un inglese più che comprensibile. Pupillo di Allegri, dopo il prestito al Lione l'esterno difensivo può rimanere in bianconero per la sua capacità di adattarsi a entrambe le fasce. E per i tifosi è diventato già una mascotte.