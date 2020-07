Qualche sorrisino qua e là, appena accennati. Lo sappiamo, Andrea Pirlo è fatto così: difficilmente tira fuori le proprie emozioni. Sempre composto e serio, perfetto per lo stile Juve. Oggi è l'allenatore dell'Under 23, domani.... chissà. E' stato chiaro il presidente Agnelli durante la conferenza stampa di presentazione di Pirlo: "Spero che un giorno vada in prima squadra". Tempi ancora da stabilire, ma i tifosi juventini sui social sono già impazziti e non vedono l'ora di scoprire il Pirlo allenatore, di nuovo in bianconero.



SUI SOCIAL - E' bastata una manciata di minuti in conferenza stampa per incantare tutti: "Lo ascolterei per giorni interi" scrive qualcuno. Non mancano anche le frecciatine all'attuale allenatore della prima squadra, Maurizio Sarri: "Non sarà mai uno di loro,però questo l’avevano capito tutti...".



