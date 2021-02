4









Fa quasi strano vedere un'insufficienza vicino al nome di Cristiano Ronaldo. Eppure il portoghese ieri sera se l'è meritata tutta. Svogliato e senza idee, alla Juve è mancato proprio l'uomo che dovrebbe far fare il salto di qualità. Doveva essere la sua notte, è stato un fantasma per tutti i 90'. Un rigore mancato non può essere un alibi per il giocatore più forte al mondo con Palloni d'Oro e Champions League in bacheca. Ecco perché, stavolta, i tifosi della Juve non perdonano la prestazione negativa di CR7, e si scatenano sui social: "E' da un po' che sta facendo schifo" scrive qualcuno, "Ha iniziato il suo declino" sentenziano i più pessimisti.



