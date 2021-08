Meglio perdere e giocare bene che vincere facendolo male. Vecchia storia che divide in due il mondo del calcio. Andrea Pirlo sta dalla aprtedi chi la pensa nel primo modo, come ha raccontato lo stesso allenatore in un'intervista al The Athletic.. Dopo le parole di Pirlo si sono scatenati sui social facendo capire di non essere d'accordo con il loro ex allenatore: "E' un disastro sotto ogni punto di vista, non si ricorda che le partite migliori sono state quando abbiamo difeso". E qualcuno tira fuori la frase di Boniperti...