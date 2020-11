5









Quello di ieri sera è sembrato quasi un passaggio di consegne: dentro Demiral e de Ligt, fuori Chiellini e Bonucci. La difesa del futuro ma anche del presente. E che difesa. Puntuale e attenta, intesa perfetta. Nel post partita applausi e complimenti per i due centrali che ancora una volta hanno confermato di avere tutte le qualità per poter guidare la difesa della Juve nei prossimi anni. La convinzione generale è che la coppia Demiral-de Ligt già ad oggi sia più affidabile di Chiellini e Bonucci. Due difensori che hanno fatto la storia dei bianconeri ma con una carriera in fase calante. I tifosi bianconeri non hanno fatto nulla per nascondere le proprie idee, e tra ieri e oggi hanno ironizzato sull'esclusione di Bonucci: "Il tuo posto è lì in tribuna", è uno dei messaggi più soft diretti al difensore della Juve. Sfoglia la gallery per vedere i messaggi contro Bonucci