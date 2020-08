3









I tifosi della Juventus si sono scagliati contro Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter e da tempo opinionista presso Sky Sport. Nel commentare la sconfitta dei nerazzurri contro il Siviglia in finale di Europa League, l’ex difensore ha pronunciato questa frase: “Purtroppo in Italia per novi anni lo ha vinto la Juventus (il campionato, ndr)”. Un “purtroppo” che ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri, che hanno scaricato la loro rabbia sui social.