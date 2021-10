Insulti per Dusanda parte di una minoranza dei tifosi dellaal termine della partita persa 1-0 dai viola al Penzo contro il Venezia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui alcuni sostenitori viola presenti nel settore ospiti - a fine partita - hanno rivolto alcuni insulti all'attaccante serbo, tra cui "gobbo di m..." e "pezzo di m...". I giocatori viola si erano avvicinati per salutare i tifosi giunti a Venezia e tra molti applausi, qualcuno ha intimato a Vlahovic di andare via, insultandolo. A difesa del compagno - sempre secondo la Gazzetta - sarebbero intervenuti gli altri calciatori della Fiorentina, su tutti Venuti.