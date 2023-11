“Bonucci, sei passato dalla Juve alla Longobarda”. E lui esplode a ridere. pic.twitter.com/YoA9e143zv — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 8, 2023

I tifosi del Napoli si preparano ad affrontare questa sera in Champions League l'Union Berlino. Al Maradona, infatti, arriverà la nuova squadra di Leonardo Bonucci, scelta in estate dopo l'addio burrascoso alla Juventus. E in città, l'ex capitano, ha già assaggiato l'accoglienza durante una passeggiata con la squadra. Alcuni tifosi l'hanno incrociato e gli hanno urlato: "Sei passato dalla Juve alla Longobarda". La sua reazione? E' scoppiato a ridere, come si vede nel video.