I tifosi del, in 'visita' ad Anfield per il bigt match dello scorso weekend, si sono resi protagonisti di una vicenda deplorevole. I supporters dei Citizens, infatti, hanno imbrattato il settore ospiti con scritte sull'Heysel e sulla tragedia di Hillsborough.Il Liverpool ha emanato un comunicato: “Conosciamo l’impatto che questi comportamenti hanno sulle famiglie, i sopravvissuti e tutti coloro che sono legati a queste tragedie. Stiamo lavorando con le autorità e anche con il Manchester City per cercare di individuare i colpevoli”