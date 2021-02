3









Una contestazione in piena regola. Il Napoli vive un periodo difficile, dentro e fuori dal campo. Questa sera, alle 18, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Juventus in un fondamentale big match che è l'appuntamento clou di questo sabato di partite. Gattuso ha portato i suoi in ritiro a Palazzo Caracciolo, ma all'arrivo della squadra erano presenti circa quaranta tifosi che hanno stimolato i calciatori ma allo stesso tempo contestati con alcune frasi molto dure: "Dovete cacciare le pa**e. Andate a lavorare, ba***rdi. Vergogna. Fuori i co***ni, domani dovete vincere".



Atmosfera infuocata prima della Juve:​