Tifosi dell'Atalanta furiosi con Andrea Agnelli per le parole sulla Dea e la Champions League. Calciomercato.com ha parlato con alcui supporter della Dea, letteralmente imbufaliti per le parole del presidente bianconero: ​“Sono frasi dettate dalla paura di vederci raggiungere quello che loro non riescono a centrare da 30 anni e dal fastidio che una realtà provinciale come l’Atalanta sta dando ai poteri forti del nostro calcio, abituati a spartirsi la torta fra di loro”, dice qualcuno.



PAURA - “Avrà paura di trovarci ai quarti e perdere o di non passare il turno mentre noi sì - spiega un altro tifoso - Hanno paura di avere a libro paga giocatori stra pagati che non valgono per qualità, determinazione e voglia di emergere!”.