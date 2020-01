Rabbia e veleni il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli. La Torino bianconera si è svegliata infuriata puntando il dito contro Maurizio Sarri. "Dov'è il gioco?" si chiedono i tifosi, "Ridateci Allegri!" chiedono i più disfattistI (QUI tutti i messaggi). Che la Juve abbia perso meritatamente al San Paolo contro la squadra di Gattuso è sotto gli occhi di tutti, non c'è dubbio. Ma proviamo a vedere l'altra faccia di una medaglia che è ancora al collo della Juve.



IL DIFETTO - Due sconfitte in 21 partite: una con la Lazio - che in quel momento era la squadra più in forma del campionato - e l'altra col Napoli. Non male come media. 51 punti in campionato, +3 sull'Inter dopo aver messo la freccia e aver superato la squadra di Conte qualche settimana fa. Certo, ci sono quei 21 gol subiti che non sono pochi: ma con l'infortunio di Chiellini e una nuova idea di calcio da applicare ci si poteva aspettare una situazione simile. Ci vuole tempo per apprendere, soprattutto per un giovane come De Ligt - classe '99 - diventato improvvisamente titolare vicino a Bonucci.



CONFRONTI INUTILI - Inutile fare confronti con la stagione scorsa, quando dopo 21 giornate la Juve aveva 8 punti in più in classifica e ha chiuso il campionato vincendo lo scudetto con 90 punti (+11 sulla seconda!). E' stata una stagione monstre, che passerà alla storia per l'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo. Campionato senza storia con anche la Supercoppa italiana portata a casa grazie proprio a una rete di CR7 contro il Milan. Inutile quindi fare paragoni, meglio concentrarsi su questa stagione dove in campionato la Juve è ancora a +3 sull'Inter.