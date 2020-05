La Serie A è pronta a ripartire. Si inizierà con la Coppa Italia, le semifinali, che vedranno la Juve impegnata contro il Milan. Poi finale e ripresa del campionato. A porte chiuse, ovviamente. Ma c'è una possibilità che vede i tifosi allo stadio già a settembre. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport con la curva dei contagi in calo si potrà lavorare anche a un protocollo per riportare la gente allo stadio. Si studia l'opzione di un posto occupato accanto a due liberi con fine agosto-inizio settembre come possibilità concreta.