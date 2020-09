Un passo in avanti verso i tifosi: l'Uefa ha archiviato con estrema gioia la sfida di Supercoppa, dove i protagonisti sono stati sì Bayern e Siviglia, ma anche i 20mila spettatori sugli spalti. "Siamo stati molto felici di aver nuovamente assaporato la vera atmosfera del calcio e di aver dimostrato che i tifosi sono la linfa vitale di questo sport e che il calcio e' cosi' grande grazie alla loro passione a al loro sostegno. Non ci sono stati problemi nell'organizzazione della partita. Gli spettatori hanno accettato le misure precauzionali e seguito le linee guida sanitarie e le istruzioni fornite dagli steward. Adesso la Uefa verificherà in dettaglio i vari aspetti dell'organizzazione insieme alla Federcalcio ungherese e le autorità locali".