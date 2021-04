"In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP".

Con queste righe l'Ansa anticipa quelle che potrebbero essere le decisioni del Governo italiano sull'atteso ritorno del pubblico alle partite di Serie A. Per quanto riguarda la Juventus, l'Allianz Stadium potrebbe così ripopolarsi per il big match contro il Milan nel weekend dell'8-9 maggio! Mentre il primo match in assoluto della Juve con gli spettatori, stando a tale informazione, sarebbe quello della Dacia Arena contro l'Udinese domenica 2.

È arrivata però una smentita da parte del Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa