Il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, in collegamento con Sky Sport: "La decisione del Governo in merito agli Europei ha fatto da apripista ad altri ragionamenti, e la giornata di oggi ne è dimostrazione. Prevediamo tutta una serie di aperture riguardanti l'attività sportiva, come la possibilità dal 26 aprile di giocare a calcetto, basket, etc etc".



PUBBLICO ALLO STADIO - "Devo sottolineare che l'unica decisione presa ufficialmente è quella sugli Europei, e stiamo ragionando sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta il 19 maggio. Per quanto riguarda quelle del 1 maggio, è una riflessione ancora non approfondita e non c'è una decisione netta in questa direzione. Non so come siano potute uscire queste notizie. La cosa di cui c'era bisogno per ridare fiducia al Paese, comunque, era quello di trovare date e scadenze. Attraverso lo sport stiamo dando importanti segnali. La cosa certa è che la parte degli Europei che si giocherà in Italia avrà il pubblico".